Китай не комментирует "мирный план" России. МИД страны: Будем действовать своим способом
Спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил на брифинге, что не будет комментировать предложенные Россией "мирные инициативы". Вместо этого Пекин будет добиваться продвижения собственного "мирного плана" для урегулирования российско-украинской войны.
Российские пропагандисты спросили у Линь, как Китай относится к российскому "плану мира".
Он ушел от ответа на вопрос, отметив лишь, что Пекин придерживается "четкой и последовательной" позиции относительно войны в Украине.
"Мы всегда были отданы конструктивной роли в достижении прекращения огня, остановке боевых действий и политическом урегулировании кризиса. И мы продолжим убеждать в необходимости мира и способствовать переговорам своим способом, чтобы продвинуть скорейшее политическое урегулирование кризиса", – подчеркнул спикер МИД КНР.
- 4 марта руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились со спецпредставителем Китая Ли Хуэем. Они обсудили войну России против Украины.
- Комментируя анонсированный визит спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя в Украину, председатель комитета Совета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Мережко высказал мнение, что тот приедет с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем.
- Во время визита в Киев Ли показали обломки ракеты из Северной Кореи, которой россияне били по Украине.
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