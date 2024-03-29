Китай не комментирует "мирный план" России. МИД страны: Будем действовать своим способом

Представитель китайского дипломатического ведомства заявил, что позиция КНР о российско-украинской войне является "последовательной и четкой"

Флаг Китая (Фото: ЕРА)

Спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил на брифинге, что не будет комментировать предложенные Россией "мирные инициативы". Вместо этого Пекин будет добиваться продвижения собственного "мирного плана" для урегулирования российско-украинской войны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Российские пропагандисты спросили у Линь, как Китай относится к российскому "плану мира".

Он ушел от ответа на вопрос, отметив лишь, что Пекин придерживается "четкой и последовательной" позиции относительно войны в Украине.

"Мы всегда были отданы конструктивной роли в достижении прекращения огня, остановке боевых действий и политическом урегулировании кризиса. И мы продолжим убеждать в необходимости мира и способствовать переговорам своим способом, чтобы продвинуть скорейшее политическое урегулирование кризиса", – подчеркнул спикер МИД КНР.

4 марта руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились со спецпредставителем Китая Ли Хуэем. Они обсудили войну России против Украины.

Комментируя анонсированный визит спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя в Украину, председатель комитета Совета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Мережко высказал мнение, что тот приедет с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем.

Во время визита в Киев Ли показали обломки ракеты из Северной Кореи, которой россияне били по Украине.

Читайте также: Глава МИД Турции после встречи с Лавровым хочет "быстрых" переговоров Москвы и Киева