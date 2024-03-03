Глава МИД Турции после встречи с Лавровым хочет "скорейших" переговоров Москвы и Киева

По мнению Хакана Фидана, обе стороны достигли предела того, что они могут получить посредством войны

Флаг Турции (Фото: ЕРА)

Анкара надеется, что переговоры о прекращении огня в Украине начнутся в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам дипломатического форума в Анталии, цитирует его Reuters.

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Это заявление прозвучало после встречи Фидана с российским "коллегой" Сергеем Лавровым 1 марта.

"Что касается Украины, по нашему мнению, обе стороны достигли предела того, что они могут получить от этой войны. Мы считаем, что пора начать диалог о прекращении огня. Это не означает признания оккупации Россией, но вопросы суверенитета и прекращения огня должны обсуждаться в отдельности", – сказал глава турецкого МИД.

По его словам, смерть и ранения людей, а также разрушения – "это не та реальность, с которой можно смириться", поэтому "это должно быть остановлено путем дискуссий".

Несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова заговорил о желании быть посредником в российско-украинских переговорах и предложил предоставить площадку для этого в Стамбуле.

17 марта 2022 года в Турции состоялись переговоры главы МИД Дмитрия Кулебы с его турецким на тот момент коллегой Мевлютом Чавушоглу, по итогам которых стало известно, что Турция "готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем".

29 марта в Турции состоялись переговоры между представителями Украины и России по поводу широкомасштабной войны. Их открывал президент Турции.

17 апреля Кулеба заявил, что в апреле переговоров на уровне министерств с россиянами не было, и подтвердил вслед за президентом, что задуманное оккупантами убийство защитников Мариуполя, вероятно, поставит крест на попытках диалога о прекращении войны.

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