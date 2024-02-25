Зеленський не бачить сенсу у діалозі з росіянами – ті мовчать навіть після смерті Навального

"Де їхня відповідь як суспільства, як громадськості, просто як людей? Це ж їхній громадянин", – наголосив Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що спроби вести діалог із росіянами не мають сенсу, адже суспільство РФ навіть жодним чином не відреагувало на смерть власного громадянина і єдиного опозиційного політика на території держави-агресора Олексія Навального, за яку, як переконаний український лідер, несе відповідальність Кремль. Про це він сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

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Журналістка запитала Зеленського, яким він вбачає діалог із росіянами напередодні так званих президентських виборів у РФ, які пройдуть у березні цього року.

"А про що мені з ними говорити? Їхній особистий опозиційний політик був у тюрмі – вони його вбили (Кремль. – Ред.). І де їхня відповідь як суспільства, як громадськості, просто як людей? Це ж їхній громадянин", – наголосив Зеленський.

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Президент наголосив, що росіянам "все одно, живуть у цих шорах". Він переконаний, що росіяни обов’язково підуть на вибори – і вже відомо, яким буде результат.

16 лютого росіяни заявили про смерть Навального у колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб.

Зеленський заявив, що у смерті діяча винен Путін.

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