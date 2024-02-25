Зеленський не бачить сенсу у діалозі з росіянами – ті мовчать навіть після смерті Навального
Президент Володимир Зеленський вважає, що спроби вести діалог із росіянами не мають сенсу, адже суспільство РФ навіть жодним чином не відреагувало на смерть власного громадянина і єдиного опозиційного політика на території держави-агресора Олексія Навального, за яку, як переконаний український лідер, несе відповідальність Кремль. Про це він сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".
Журналістка запитала Зеленського, яким він вбачає діалог із росіянами напередодні так званих президентських виборів у РФ, які пройдуть у березні цього року.
"А про що мені з ними говорити? Їхній особистий опозиційний політик був у тюрмі – вони його вбили (Кремль. – Ред.). І де їхня відповідь як суспільства, як громадськості, просто як людей? Це ж їхній громадянин", – наголосив Зеленський.
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Президент наголосив, що росіянам "все одно, живуть у цих шорах". Він переконаний, що росіяни обов’язково підуть на вибори – і вже відомо, яким буде результат.
- 16 лютого росіяни заявили про смерть Навального у колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб.
- Зеленський заявив, що у смерті діяча винен Путін.
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