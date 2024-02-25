Зеленский не видит смысла в диалоге с россиянами – те молчат даже после смерти Навального

"Где их ответ как общественности, просто как людей? Это же их гражданин", – подчеркнул Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что попытки вести диалог с россиянами бессмысленны, так как общество РФ даже никак образом не отреагировало на смерть собственного гражданина и единственного оппозиционного политика на территории государства-агрессора Алексея Навального, за которую, как убежден украинский лидер, несет ответственность Кремль. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

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Журналистка спросила Зеленского, каким он видит диалог с россиянами в преддверии так называемых президентских выборов в РФ, которые пройдут в марте этого года.

"А о чем мне с ними говорить? Их собственный оппозиционный политик был в тюрьме – они его убили (Кремль, – ред.). И где их ответ как общества, как общественности, просто как людей? Это же их гражданин", – подчеркнул Зеленский.

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Президент подчеркнул, что россиянам "все равно, живут в этих шорах". Он убежден, что россияне обязательно пойдут на выборы – и уже известно, каким будет результат.

16 февраля россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него вроде бы оторвался тромб.

Зеленский заявил, что в смерти деятеля виноват Путин.

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