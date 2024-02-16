Байден про Навального: Путін несе відповідальність за його смерть, треба ухвалити допомогу Україні

Джо Байден (Фото: EPA / YURI GRIPAS)

Президент США Джо Байден заявив, що диктатор Володимир Путін несе відповідальність за смерть політика Олексія Навального у російській в'язниці. Американський лідер закликав до ухвалення допомоги для України. Про це він заявив під час брифінгу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"І в мене немає підстав вважати, що ні [Навальний не помер]. Російська влада розкаже свою власну історію. Але не помиляйтеся: Путін відповідальний за смерть Навального. Путін відповідальний. Те, що сталося з Навальним – ще один доказ жорстокості Путіна", – заявив Байден.

За його словами, владі РФ не вдасться нікого обдурити: Путін "націлився" не тільки на громадян інших країн, як в Україні, але також "заподіяв жахливі злочини щодо власного народу".

Президент США зазначив, що росіяни у всьому світі у скорботі щодо смерті Навального тому, що він мав якості, яких не мав Путін: "Він був сміливим, він був принциповим, він був відданий побудові Росії, де існувало б верховенство права".

Байден закликав ухвалити фінансування для України, аби вона могла продовжувати захищатися від "злісних нападів Путіна та інших злочинів". Сьогодні Палата представників пішла на канікули до 28 лютого, не ухваливши пакет допомоги.

Слід зауважити, що влітку 2021 року Байден погрожував Путіну "руйнівними наслідками", якщо Навальний помре у в'язниці.

Сьогодні росіяни заявили про смерть Навального в колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у смерті діяча винен Путін. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи смерть Навального, заявив, що диктатору Путіну завжди сходили з рук вбивства його критиків.

Читайте також: Смерть Навального посилила заклики демократів схвалити допомогу Україні – Politico