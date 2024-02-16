Байден о Навальном: Путин несет ответственность за его смерть, надо принять помощь Украине

Американский лидер говорит, что российский диктатор "совершил ужасные преступления по отношению к собственному народу"

Джо Байден (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за смерть политика Алексея Навального в российской тюрьме. Американский лидер призвал к принятию помощи для Украины. Об этом он заявил во время брифинга.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"И у меня нет оснований полагать, что нет [Навальный не умер]. Российские власти расскажут свою собственную историю. Но не ошибайтесь: Путин ответственен за смерть Навального. Путин ответственен. То, что произошло с Навальным – еще одно доказательство жестокости Путина", – заявил Байден.

По его словам, властям РФ не удастся никого обмануть: Путин "нацелился" не только на граждан других стран, как в Украине, но также "совершил ужасающие преступления по отношению к собственному народу".

Президент США отметил, что россияне по всему миру в скорби относительно смерти Навального потому, что у него были качества, которых не имел Путин: "Он был смелым, он был принципиальным, он был предан построению России, где существовало бы верховенство права".

Байден призвал принять финансирование для Украины, чтобы она могла продолжаться защищаться от "злостных нападений Путина и других преступлений". Сегодня Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля, не приняв пакет помощи.

Следует заметить, что летом 2021 года Байден угрожал Путину "разрушительными последствиями", если Навальный умрет в тюрьме.

Сегодня россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него якобы оторвался тромб.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в смерти деятеля виноват Путин. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя смерть Навального, заявил, что диктатору Путину всегда сходили с рук убийства его критиков.

Читайте также: Смерть Навального усилила призывы демократов одобрить помощь Украине – Politico