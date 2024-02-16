Байден о Навальном: Путин несет ответственность за его смерть, надо принять помощь Украине
Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за смерть политика Алексея Навального в российской тюрьме. Американский лидер призвал к принятию помощи для Украины. Об этом он заявил во время брифинга.
"И у меня нет оснований полагать, что нет [Навальный не умер]. Российские власти расскажут свою собственную историю. Но не ошибайтесь: Путин ответственен за смерть Навального. Путин ответственен. То, что произошло с Навальным – еще одно доказательство жестокости Путина", – заявил Байден.
По его словам, властям РФ не удастся никого обмануть: Путин "нацелился" не только на граждан других стран, как в Украине, но также "совершил ужасающие преступления по отношению к собственному народу".
Президент США отметил, что россияне по всему миру в скорби относительно смерти Навального потому, что у него были качества, которых не имел Путин: "Он был смелым, он был принципиальным, он был предан построению России, где существовало бы верховенство права".
Байден призвал принять финансирование для Украины, чтобы она могла продолжаться защищаться от "злостных нападений Путина и других преступлений". Сегодня Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля, не приняв пакет помощи.
Следует заметить, что летом 2021 года Байден угрожал Путину "разрушительными последствиями", если Навальный умрет в тюрьме.
Сегодня россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него якобы оторвался тромб.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в смерти деятеля виноват Путин. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя смерть Навального, заявил, что диктатору Путину всегда сходили с рук убийства его критиков.
- В 2021 году Кулеба заявил, что Украина поддерживает Навального по принципу "враг моего врага – мой друг", но помнит его предварительные заявления о Крыме. В 2014 году Навальный говорил, что Крым не "бутерброд с колбасой", чтобы его "туда-сюда возвращать".
- В августе 2020 года Навального пытались убить боевым ядом из группы "Новичок". В отравлении участвовала группа ФСБ РФ.
- После реабилитации в Германии он решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту по делу "Ив Роше". С тех пор он находился за решеткой.
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