Смерть Навального. Кулеба згадав прізвища інших критиків Кремля, яких вбив Путін

Дмитро Кулеба (Скриншот)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи смерть російського опозиціонера Олексія Навального, заявив, що диктатору Володимиру Путіну завжди сходили з рук вбивства його критиків. Відповідну заяву дипломат опублікував у X (Twitter).

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Кулеба згадав імена інших російських дисидентів, вбитих Кремлем. Серед них журналістка Анна Політковська, політв’язень Сергій Магнітський, колишній розвідник Олександр Литвиненко та опозиціонер Борис Нємцов.

"Це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку вбитих Путіним критиків. Після кожного вбивства було обурення, але Путіну врешті-решт все сходило з рук, і світові лідери знову тиснули йому руку. Це заохочувало його продовжувати вбивати людей", – висловився глава МЗС.

Кулеба згадав і окремі заклики "почути Путіна та вести з ним переговори". У цьому контексті голова української дипломатії зазначив: "Настав час покінчити з наївністю. Перш ніж розпочнеться будь-яка значуща взаємодія з Москвою, Росія повинна зазнати поразки в Україні, а Путін повинен нарешті засвоїти урок".

Раніше росіяни заявили про смерть Навального в колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб. Президент Володимир Зеленський заявив, що у смерті діяча винен Путін.

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