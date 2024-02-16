Смерть Навального. Кулеба згадав прізвища інших критиків Кремля, яких вбив Путін
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи смерть російського опозиціонера Олексія Навального, заявив, що диктатору Володимиру Путіну завжди сходили з рук вбивства його критиків. Відповідну заяву дипломат опублікував у X (Twitter).
Кулеба згадав імена інших російських дисидентів, вбитих Кремлем. Серед них журналістка Анна Політковська, політв’язень Сергій Магнітський, колишній розвідник Олександр Литвиненко та опозиціонер Борис Нємцов.
"Це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку вбитих Путіним критиків. Після кожного вбивства було обурення, але Путіну врешті-решт все сходило з рук, і світові лідери знову тиснули йому руку. Це заохочувало його продовжувати вбивати людей", – висловився глава МЗС.
Кулеба згадав і окремі заклики "почути Путіна та вести з ним переговори". У цьому контексті голова української дипломатії зазначив: "Настав час покінчити з наївністю. Перш ніж розпочнеться будь-яка значуща взаємодія з Москвою, Росія повинна зазнати поразки в Україні, а Путін повинен нарешті засвоїти урок".
Раніше росіяни заявили про смерть Навального в колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб. Президент Володимир Зеленський заявив, що у смерті діяча винен Путін.
- 2021 року Кулеба заявив, що Україна підтримує Навального за принципом "ворог мого ворога – мій друг", але пам'ятає його попередні заяви про Крим. У 2014 році Навальний говорив, що Крим не "бутерброд із ковбасою", щоб його "туди-сюди повертати".
- У серпні 2020 року Навального намагалися вбити бойовою отрутою з групи "Новичок". У отруєнні брала участь група ФСБ РФ.
- Після реабілітації в Німеччині він вирішив повернутися до Росії й був затриманий в аеропорту у справі "Ів Роше". З того часу він перебував за ґратами.
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