Байден у 2021 році погрожував Путіну "руйнівними наслідками", якщо Навальний помре
Президент США Джо Байден улітку 2021 року погрожував диктатору Володимиру Путіну "руйнівними наслідками", якщо дисидент Олексій Навальний помре у в'язниці. Про це він говорив після переговорів із главою Кремля у Женеві.
Байден заявляв, що ясно дав зрозуміти Путіну, що наслідки смерті Навального будуть "руйнівними для Росії".
"Як ви думаєте, що відбувається, коли він говорить, що справа не в заподіянні шкоди Навальному, а у всьому тому, що він говорить, щоб виправдати поводження з Навальним, а потім він помирає у в'язниці? Йдеться про довіру. Йдеться про їхню здатність позитивно впливати на інші країни", – говорив глава Білого дому.
Американський лідер також зазначав, що обговорював із Путіним "побоювання" щодо Навального.
Раніше росіяни заявили про смерть Навального в колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб. Президент Володимир Зеленський заявив, що у смерті діяча винен Путін.
- 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна підтримує Навального за принципом "ворог мого ворога – мій друг", але пам'ятає його попередні заяви про Крим. У 2014 році Навальний говорив, що Крим не "бутерброд із ковбасою", щоб його "туди-сюди повертати".
- У серпні 2020 року Навального намагалися вбити бойовою отрутою з групи "Новичок". У отруєнні брала участь група ФСБ РФ.
- Після реабілітації в Німеччині він вирішив повернутися до Росії і був затриманий в аеропорту у справі "Ів Роше". З того часу він перебував за ґратами.
Читайте також: Навальний змінив думку про Крим: виступає за повернення кордонів 1991 року