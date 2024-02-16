Байден у 2021 році погрожував Путіну "руйнівними наслідками", якщо Навальний помре
Джо Байден (Фото: EPA/PETER KLAUNZER)

Президент США Джо Байден улітку 2021 року погрожував диктатору Володимиру Путіну "руйнівними наслідками", якщо дисидент Олексій Навальний помре у в'язниці. Про це він говорив після переговорів із главою Кремля у Женеві.

Байден заявляв, що ясно дав зрозуміти Путіну, що наслідки смерті Навального будуть "руйнівними для Росії".

"Як ви думаєте, що відбувається, коли він говорить, що справа не в заподіянні шкоди Навальному, а у всьому тому, що він говорить, щоб виправдати поводження з Навальним, а потім він помирає у в'язниці? Йдеться про довіру. Йдеться про їхню здатність позитивно впливати на інші країни", – говорив глава Білого дому.

Американський лідер також зазначав, що обговорював із Путіним "побоювання" щодо Навального.

Раніше росіяни заявили про смерть Навального в колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб. Президент Володимир Зеленський заявив, що у смерті діяча винен Путін.

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