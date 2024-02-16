Байден в 2021 году угрожал Путину "разрушительными последствиями", если Навальный умрет

Байден на переговорах в Женеве в 2021 году обещал "разрушительные последствия" для России в случае смерти Навального в тюрьме

Джо Байден (Фото: EPA/PETER KLAUNZER)

Президент США Джо Байден летом 2021 года угрожал диктатору Владимиру Путину "разрушительными последствиями", если диссидент Алексей Навальный умрет в тюрьме. Об этом он говорил после переговоров с главой Кремля в Женеве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Байден заявлял, что ясно дал понять Путину, что последствия смерти Навального будут "разрушительными для России".

"Как вы думаете, что происходит, когда он говорит, что дело не в причинении вреда Навальному, а во всем том, что он говорит, чтобы оправдать обращение с Навальным, а потом он умирает в тюрьме? Речь о доверии. Речь идет об их способности положительно влиять на другие страны", — говорил глава Белого дома.

Американский лидер также отмечал, что обсуждал с Путиным "опасения" насчет Навального.

Ранее россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него якобы оторвался тромб. Президент Владимир Зеленский заявил, что в смерти деятеля виновен Путин.

Читайте также: Навальный изменил мнение о Крыме: выступает за возвращение границ 1991 года