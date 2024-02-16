Байден в 2021 году угрожал Путину "разрушительными последствиями", если Навальный умрет
Президент США Джо Байден летом 2021 года угрожал диктатору Владимиру Путину "разрушительными последствиями", если диссидент Алексей Навальный умрет в тюрьме. Об этом он говорил после переговоров с главой Кремля в Женеве.
Байден заявлял, что ясно дал понять Путину, что последствия смерти Навального будут "разрушительными для России".
"Как вы думаете, что происходит, когда он говорит, что дело не в причинении вреда Навальному, а во всем том, что он говорит, чтобы оправдать обращение с Навальным, а потом он умирает в тюрьме? Речь о доверии. Речь идет об их способности положительно влиять на другие страны", — говорил глава Белого дома.
Американский лидер также отмечал, что обсуждал с Путиным "опасения" насчет Навального.
Ранее россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него якобы оторвался тромб. Президент Владимир Зеленский заявил, что в смерти деятеля виновен Путин.
- В 2021 году министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает Навального по принципу "враг моего врага – мой друг", но помнит его предыдущие заявления о Крыме. В 2014 году Навальный говорил, что Крым не "бутерброд с колбасой", чтобы его "туда-сюда возвращать".
- В августе 2020 года Навального пытались убить боевым ядом из группы "Новичок". В отравлении участвовала группа ФСБ РФ.
- После реабилитации в Германии он решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту по делу "Ив Роше". С тех пор он находился за решеткой.
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