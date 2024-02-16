Смерть Навального. Кулеба вспомнил фамилии других критиков Кремля, которых убил Путин

Глава украинской дипломатии заявил, что Путину до сих пор все убийства сходили с рук

Дмитрий Кулеба (Скриншот)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя смерть российского оппозиционера Алексея Навального, заявил, что диктатору Владимиру Путину всегда сходили с рук убийства его критиков. Соответствующее заявление дипломат опубликовал в X(Twitter).

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Кулеба упомянул имена других русских диссидентов, убитых Кремлем. Среди них журналистка Анна Политковская, политзаключенный Сергей Магнитский, бывший разведчик Александр Литвиненко и оппозиционер Борис Немцов.

"Это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке убитых Путиным критиков. После каждого убийства было возмущение, но Путину в конце концов все сходило с рук, и мировые лидеры снова подавали ему руку. Это побуждало его продолжать убивать людей", – высказался глава МИД.

Кулеба вспомнил и отдельные призывы "услышать Путина и вести с ним переговоры". В этом контексте глава украинской дипломатии отметил: "Пора покончить с наивностью. Прежде чем начнется любое значимое взаимодействие с Москвой, Россия должна потерпеть поражение в Украине, а Путин должен наконец усвоить урок".

Ранее россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него вроде бы оторвался тромб. Президент Владимир Зеленский заявил, что в смерти деятеля виноват Путин.

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