Смерть Навального. Кулеба вспомнил фамилии других критиков Кремля, которых убил Путин
Дмитрий Кулеба (Скриншот)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя смерть российского оппозиционера Алексея Навального, заявил, что диктатору Владимиру Путину всегда сходили с рук убийства его критиков. Соответствующее заявление дипломат опубликовал в X(Twitter).

Кулеба упомянул имена других русских диссидентов, убитых Кремлем. Среди них журналистка Анна Политковская, политзаключенный Сергей Магнитский, бывший разведчик Александр Литвиненко и оппозиционер Борис Немцов.

"Это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке убитых Путиным критиков. После каждого убийства было возмущение, но Путину в конце концов все сходило с рук, и мировые лидеры снова подавали ему руку. Это побуждало его продолжать убивать людей", – высказался глава МИД.

Кулеба вспомнил и отдельные призывы "услышать Путина и вести с ним переговоры". В этом контексте глава украинской дипломатии отметил: "Пора покончить с наивностью. Прежде чем начнется любое значимое взаимодействие с Москвой, Россия должна потерпеть поражение в Украине, а Путин должен наконец усвоить урок".

Ранее россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него вроде бы оторвался тромб. Президент Владимир Зеленский заявил, что в смерти деятеля виноват Путин.

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