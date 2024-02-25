Президент Володимир Зеленський 25 лютого дає пресконференцію в рамках форуму "Україна. Рік 2024". Трансляція ведеться на YouTube-каналі LIGA.net.

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Відповідаючи на запитання щодо тривалості війни і перспектив України, Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін "бачить себе до 2030 року", проте Україна сподівається закінчити з ним раніше. Він акцентував, що питання перемоги України залежить від Заходу та наданої зброї.