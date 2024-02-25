Зеленський дав пресконференцію за підсумками форуму "Україна. Рік 2024" – відео
Президент Володимир Зеленський 25 лютого дає пресконференцію в рамках форуму "Україна. Рік 2024". Трансляція ведеться на YouTube-каналі LIGA.net.
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Відповідаючи на запитання щодо тривалості війни і перспектив України, Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін "бачить себе до 2030 року", проте Україна сподівається закінчити з ним раніше. Він акцентував, що питання перемоги України залежить від Заходу та наданої зброї.
- 2024 рік буде роком, коли Україна почне активно використовувати на полі бою наземні дрони, заявив на форумі "Україна. 2024 рік" глава Мінстратегпрому Камишін.
- Буданов у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що у російських окупантів немає ракет іранського виробництва. Щодо ракет із КНДР – є, але "це не масштабно".