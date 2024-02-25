Зеленский дает пресс-конференцию по итогам форума "Украина. Год 2024" – трансляция
Президент Владимир Зеленский 25 февраля дает пресс-конференцию в рамках форума "Украина. Год 2024". Трансляция ведется на YouTube-канале LIGA.net.
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Отвечая на вопрос о продолжительности войны и перспективах Украины, Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин "видит себя до 2030 года", однако Украина надеется закончить с ним раньше. Он акцентировал, что вопрос победы Украины зависит от Запада и оружия.
- 2024 год будет годом, когда Украина начнет активно использовать на поле боя наземные дроны, заявил на форуме "Украина. 2024 год" глава Минстратегпрома Камышин.
- Буданов в кулуарах форума "Украина. Год 2024" заявил, что у российских оккупантов нет ракет иранского производства. Относительно ракет из КНДР есть, но "это не масштабно".