Президент Владимир Зеленский 25 февраля дает пресс-конференцию в рамках форума "Украина. Год 2024". Трансляция ведется на YouTube-канале LIGA.net.

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Отвечая на вопрос о продолжительности войны и перспективах Украины, Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин "видит себя до 2030 года", однако Украина надеется закончить с ним раньше. Он акцентировал, что вопрос победы Украины зависит от Запада и оружия.