Ердоган каже, що підтримує формулу миру Зеленського. Знову кличе за стіл переговорів з РФ

Він переконаний, що "дипломатії та діалогу необхідно дати шанс покласти край війні, домігшись справедливого і міцного миру"

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: ЕРА)

Туреччина підтримує формулу миру президента Володимира Зеленського та готова надати майданчик для російсько-українських переговорів у Стамбулі. Про це заявив президент Реджеп Тайїп Ердоган, звертаючись до учасників саміту в Албанії.

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"Ми принципово підтримуємо запропонований президентом України Володимиром Зеленським мирний план. Але я переконаний, що необхідною умовою для успіху мирних ініціатив щодо України є участь обох сторін у переговорах. Ми готові знову надати стіл для переговорів, які раніше вже проходили в Стамбулі", – сказав турецький лідер.

Він переконаний, що "дипломатії та діалогу необхідно дати шанс покласти край війні, домігшись справедливого і міцного миру".

"Я вважаю, що необхідно розпочати спільні зусилля, щоб хоча б визначити загальні параметри миру", – резюмував Ердоган.

17 березня 2022 року в Туреччині відбулися переговори глави МЗС Дмитра Кулеби з його турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, за підсумками яких стало відомо, що Туреччина "готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому".

29 березня у Туреччині відбулися переговори між представниками України та Росії щодо широкомасштабної війни. Їх відкривав президент Туреччини.

17 квітня глава МЗС Кулеба заявив, що у квітні переговорів на рівні міністерств з росіянами не було, і підтвердив слідом за президентом, що задумане окупантами вбивство захисників Маріуполя, ймовірно, поставить хрест на спробах діалогу про припинення війни.

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