Эрдоган говорит, что поддерживает формулу мира Зеленского. Снова зовет за стол переговоров

Он убежден, что "дипломатии и диалогу необходимо дать шанс покончить с войной, добившись справедливого и крепкого мира"

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ЕРА)

Турция поддерживает формулу мира президента Владимира Зеленского и готова предоставить площадку для российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам саммита в Албании.

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"Мы принципиально поддерживаем предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским мирный план. Но я убежден, что необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон в переговорах. Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, ранее уже проходивших в Стамбуле", – сказал турецкий лидер.

Он убежден, что "дипломатии и диалогу необходимо дать шанс покончить с войной, добившись справедливого и крепкого мира".

"Я считаю, что необходимо приступить к совместным усилиям, чтобы хотя бы определить общие параметры мира", – резюмировал Эрдоган.

17 марта 2022 года в Турции состоялись переговоры главы МИД Дмитрия Кулебы с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, по итогам которых стало известно, что Турция "готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем".

29 марта в Турции состоялись переговоры между представителями Украины и России по поводу широкомасштабной войны. Их открывал президент Турции.

17 апреля глава МИД Кулеба заявил, что в апреле переговоров на уровне министерств с россиянами не было, и подтвердил вслед за президентом, что задуманное оккупантами убийство защитников Мариуполя, вероятно, поставит крест на попытках диалога о прекращении войны.

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