Глава МЗС Туреччини після зустрічі з Лавровим хоче "скоріших" переговорів Москви та Києва

На думку Хакана Фідана, обидві сторони досягли межі того, що вони можуть отримати за допомогою війни

Прапор Туреччини (Фото: ЕРА)

Анкара сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні розпочнуться найближчим часом. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан за підсумками дипломатичного форуму в Анталії, цитує його Reuters.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Ця заява пролунала після зустрічі Фідана з російським "колегою" Сергієм Лавровим 1 березня.

"Що стосується України, на нашу думку, обидві сторони досягли межі того, що вони можуть отримати з цієї війни. Ми вважаємо, що настав час розпочати діалог про припинення вогню. Це не означає визнання окупації Росією, але питання суверенітету і припинення вогню повинні обговорюватися окремо", – сказав глава турецького МЗС.

За його словами, смерть і поранення людей, а також руйнування — "це не та реальність, з якою можна змиритися", тому "це має зупинитися шляхом дискусій".

Кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган знову заговорив про бажання бути посередником у російсько-українських переговорах і запропонував надати майданчик для цього у Стамбулі.

17 березня 2022 року в Туреччині відбулися переговори глави МЗС Дмитра Кулеби з його турецьким на той момент колегою Мевлютом Чавушоглу, за підсумками яких стало відомо, що Туреччина "готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому".

29 березня у Туреччині відбулися переговори між представниками України та Росії щодо широкомасштабної війни. Їх відкривав президент Туреччини.

17 квітня Кулеба заявив, що у квітні переговорів на рівні міністерств з росіянами не було, і підтвердив слідом за президентом, що задумане окупантами вбивство захисників Маріуполя, ймовірно, поставить хрест на спробах діалогу про припинення війни.

Читайте також: Зеленський не бачить сенсу у діалозі з росіянами – ті мовчать навіть після смерті Навального