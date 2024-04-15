Шольц застеріг Китай не підтримувати війну Росії проти України

На думку канцлера, російська агресія проти України є не лише "європейською проблемою"

Олаф Шольц (Фото: пресслужба уряду Німеччини)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг Китай від підтримки Росії у веденні війни проти України. Про це він заявив під час чотириденного візиту до КНР, повідомили у пресслужбі німецького уряду.

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Шольц зазначив, що напад Росії на Україну – це "не лише європейська проблема", адже у разі поширення конфлікту він стане загрозою миру та безпеці на "всій планеті".

На його думку, якщо російська агресія стане широко розповсюдженою – це спонукатиме інші країни внести корективи в історію.

"Я думаю, кожен, хто дивиться на світ, знає, що якби всі дотримувалися цього стандарту – це був би час великого конфлікту", – сказав канцлер.

Він зауважив, що Росія веде загарбницьку війну проти України, тому ніхто не має допомагати цьому, обходячи санкції, які накладає міжнародна спільнота, та постачаючи Росії зброю.

Чітка позиція має також поширюватися на постачання РФ продуктів подвійного призначення, які використовуються не в цивільних, а у військових цілях, наголосив канцлер.

"Одне дуже зрозуміло: напад Росії на Україну є головною загрозою для миру та архітектури безпеки нашого світу. Це має центральне значення для миру та безпеки у світі", – додав Шольц.

8 квітня речниця МЗС Китаю сказала, що її країна "не шукала та не шукає" вигоди від війни в Україні, та закликала не шкодити китайсько-російським відносинам.

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

У Китаї відреагували на слова щодо відповідальності Пекіна за успіхи РФ в Україні, заявивши, що КНР не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Москвою.

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