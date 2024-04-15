Шольц предостерег Китай не поддерживать войну России против Украины

По мнению канцлера, российская агрессия против Украины является не только "европейской проблемой"

Олаф Шольц (Фото: пресс-служба правительства Германии)

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Китай от поддержки России в ведении войны против Украины. Об этом он заявил во время четырехдневного визита в КНР, сообщили в пресс-службе немецкого правительства.

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Шольц отметил, что нападение России на Украину – это "не только европейская проблема", ведь при распространении конфликта он станет угрозой миру и безопасности на "всей планете".

По его мнению, если российская агрессия станет широко распространенной – это побуждает другие страны внести коррективы в историю.

"Я думаю, каждый, кто смотрит на мир, знает, что если бы все соблюдали этот стандарт – это было бы время большого конфликта", – сказал канцлер.

Он отметил, что Россия ведет захватническую войну против Украины, поэтому никто не должен помогать этому, обходя санкции, налагаемые международным сообществом и поставляя России оружие.

Четкая позиция также должна распространяться на поставки РФ продуктов двойного назначения, которые используются не в гражданских, а в военных целях, подчеркнул канцлер.

"Одно очень ясно: нападение России на Украину является главной угрозой миру и архитектуре безопасности нашего мира. Это имеет центральное значение для мира и безопасности в мире", – добавил Шольц.

8 апреля пресс-секретарь МИД Китая сказала, что ее страна "не искала и не ищет" выгоды от войны в Украине и призвала не вредить китайско-российским отношениям.

10 апреля США предупредили, что сочтут Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.

В Китае отреагировали на слова об ответственности Пекина за успехи РФ в Украине, заявив, что не КНР будет воспринимать "критики или давление" из-за своих связей с Москвой.

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