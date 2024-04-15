Секретарь СНБО об идее уступок территорий в обмен на "мир": Было бы изменой украинцам
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко предостерег западных политиков от попыток навязать Украине мирное соглашение с Россией, которое потребует от него отказа от территории. Об этом сообщило издание The Economist.
Предупреждая западных партнеров, Литвиненко подчеркнул, что "Путин врал, врет и будет продолжать врать".
"Уступка территории России в обмен на мир была бы жестоким предательством украинцев, которые остались под насильственной оккупацией. Еще больше невинных людей будет убито, еще больше брошено в подвалы", – сказал он.
Секретарь СНБО отметил, что соглашение, "заключенное с компульсивным лжецом, вероятно, означает лишь одно: он перегруппируется, перевооружится и попытается еще больше через два-три года".
"Российский лидер подсел на идею завоевания Украины",- заявил Литвиненко.
Он добавил, что в следующий раз российский диктатор Владимир Путин не будет делать ошибок, а подготовит свою операцию гораздо тщательнее, по всем законам "военного искусства".
На следующий день советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал "фейком" сообщение The Washington Post.
- После победы на первых президентских кокусах в Айове 16 января Трамп вспомнил об Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.
- 23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "закончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.
- 10 апреля президент Зеленский заявил, что если "мирный план" 45-го президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы отдать украинские территории России, то это "очень примитивный план".
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