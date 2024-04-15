Секретарь СНБО об идее уступок территорий в обмен на "мир": Было бы изменой украинцам

Новый секретарь СНБО отметил, что в следующий раз Путин не будет делать ошибок, а подготовит свою операцию гораздо тщательнее

Александр Литвиненко (Фото: скриншот с видео)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко предостерег западных политиков от попыток навязать Украине мирное соглашение с Россией, которое потребует от него отказа от территории. Об этом сообщило издание The Economist.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Предупреждая западных партнеров, Литвиненко подчеркнул, что "Путин врал, врет и будет продолжать врать".

"Уступка территории России в обмен на мир была бы жестоким предательством украинцев, которые остались под насильственной оккупацией. Еще больше невинных людей будет убито, еще больше брошено в подвалы", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что соглашение, "заключенное с компульсивным лжецом, вероятно, означает лишь одно: он перегруппируется, перевооружится и попытается еще больше через два-три года".

"Российский лидер подсел на идею завоевания Украины",- заявил Литвиненко.

Он добавил, что в следующий раз российский диктатор Владимир Путин не будет делать ошибок, а подготовит свою операцию гораздо тщательнее, по всем законам "военного искусства".

На следующий день советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал "фейком" сообщение The Washington Post.

После победы на первых президентских кокусах в Айове 16 января Трамп вспомнил об Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.

в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора и Зеленского. 23 февраля президент Зеленский заявил , что Трамп не сможет "закончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.

, что Трамп не сможет "закончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом. 10 апреля президент Зеленский заявил , что если "мирный план" 45-го президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы отдать украинские территории России, то это "очень примитивный план".

Читайте также: Трамп делает заявления для аудитории США, но он прав относительно расходов на оборону – союзники