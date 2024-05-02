Содержательные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025-го – ГУР

Войны подобные российско-украинской могут закончиться только договорами, и сейчас обе стороны борются за "выгодную позицию", говорит Скибицкий

Вадим Скибицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий не видит возможности для Украины выиграть войну только на поле боя, однако содержательные переговоры между Киевом и Москвой считает возможными не ранее второй половины следующего года. Об этом он сказал в интервью The economist.

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Скибицкий считает, что даже если бы Украина смогла отбросить российские силы назад к границам, это не прекратило бы войну.

По его словам, такие войны могут закончиться только договорами, и обе стороны борются за "выгодную позицию" перед потенциальными переговорами.

Но содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года, считает представитель ГУР.

К тому времени, по его прогнозам, Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами".

Он отметил, что российские военные производственные мощности выросли, но достигнут плато к началу 2026 года из-за нехватки материалов и инженеров. В конце концов обе стороны могут остаться без оружия, но если ничего не изменится в другом, у Украины оно закончится раньше, считает Скибицкий.

В конце марта Зеленский заявил, что в случае выхода Сил обороны на линию фронта до начала большой войны Путин может вернуть все захваченные территории.

В интервью BBC в апреле начальник ГУР Буданов, прогнозируя ход войны, заявил, что Украину ждет "достаточно тяжелая" ситуация в ближайшее время.

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