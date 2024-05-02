Змістовні переговори з Росією можуть початися не раніше другої половини 2025-го – ГУР

Війни подібні до російсько-української можуть закінчитися лише договорами, і наразі обидві сторони борються за "найвигіднішу позицію", каже Скібіцький

Вадим Скібіцький (фото - Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Представник Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький не бачить можливості для України виграти війну лише на полі бою, проте змістовні переговори між Києвом і Москвою вважає можливими не раніше другої половини наступного року. Про це він сказав в інтерв’ю The economist.

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Скібіцький вважає, що навіть якби Україна змогла відкинути російські сили назад до кордонів, це не припинило б війну.

За його словами, такі війни можуть закінчитися лише договорами, і наразі обидві сторони борються за "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами.

Але змістовні переговори можуть початися не раніше, ніж у другій половині 2025 року, вважає представник ГУР.

До того часу, за його прогнозами, Росія зіткнеться з серйозними "зустрічними вітрами".

Він зазначив, що російські військові виробничі потужності зросли, але досягнуть плато до початку 2026 року через брак матеріалів та інженерів. Зрештою обидві сторони можуть залишитися без зброї, але якщо нічого не зміниться в іншому, в України вона закінчиться раніше, вважає Скібіцький.

Наприкінці березня Зеленський заявив, що у разі виходу Сил оборони на лінію фронту до початку великої війни Путін може повернути всі захоплені території.

В інтерв'ю ВВС у квітні начальник ГУР Буданов, прогнозуючи хід війни, заявив, що на Україну чекає "досить важка" ситуація найближчим часом.

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