Зеленський: Путін буде готовий віддати всі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року

Володимир Зеленський (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі виходу Сил оборони на лінію фронту до початку великої війни диктатор Володимир Путін може повернути всі захоплені території. Про це він повідомив в інтерв'ю CBS News.

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За його словами, для перемоги Україні потрібна зброя від Заходу, посилення санкцій проти Росії та блокування всіх економічних зв'язків партнерів із Москвою.

Він зазначив, що в такому разі українським військовим не обов'язково доведеться виходити на кордони 1991 року, а достатньо буде повернути території, окуповані Росією після початку великої війни.

Зеленський вважає, що якщо диктатор Володимир Путін втратить ці землі, то втратить впевненість у країнах, які "сумніваються", а також втратить силу усередині РФ.

"Лише тоді Путін буде готовий до діалогу. Тоді вимогою цивілізованого світу до нього має стати визволення всіх українських земель", – заявив глава держави.

22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з більш ніж 100 000 осіб для можливого наступу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.

Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

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