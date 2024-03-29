Зеленський: Путін буде готовий віддати всі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року
Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі виходу Сил оборони на лінію фронту до початку великої війни диктатор Володимир Путін може повернути всі захоплені території. Про це він повідомив в інтерв'ю CBS News.
За його словами, для перемоги Україні потрібна зброя від Заходу, посилення санкцій проти Росії та блокування всіх економічних зв'язків партнерів із Москвою.
Він зазначив, що в такому разі українським військовим не обов'язково доведеться виходити на кордони 1991 року, а достатньо буде повернути території, окуповані Росією після початку великої війни.
Зеленський вважає, що якщо диктатор Володимир Путін втратить ці землі, то втратить впевненість у країнах, які "сумніваються", а також втратить силу усередині РФ.
"Лише тоді Путін буде готовий до діалогу. Тоді вимогою цивілізованого світу до нього має стати визволення всіх українських земель", – заявив глава держави.
- 22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з більш ніж 100 000 осіб для можливого наступу.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.
- Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".
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