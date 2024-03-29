Зеленский: Путин будет готов отдать все территории, если Украина выйдет на линию 2022 года

Владимир Зеленский (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае выхода Сил обороны на линию фронта до начала большой войны диктатор Владимир Путин может вернуть все захваченные территории. Об этом он сообщил в интервью CBS News.

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По его словам, для победы Украине нужно оружие от Запада, усиление санкций против России и блокирование всех экономических связей партнеров с Москвой.

Он отметил, что в таком случае украинским военным не обязательно придется выходить на границы 1991 года, а достаточно будет вернуть территории, которые были оккупированы Россией после начала большой войны.

Зеленский считает, что если диктатор Владимир Путин потеряет эти земли, то потеряет уверенность в странах, которые "сомневаются", а также растеряет силу внутри РФ.

"Только тогда Путин будет готов к диалогу. Тогда требованием цивилизованного мира к нему должно стать освобождение всех украинских земель", — заявил глава государства.

22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более чем 100 000 человек для возможного наступления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.

Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

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