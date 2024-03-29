Зеленский: Путин будет готов отдать все территории, если Украина выйдет на линию 2022 года
Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае выхода Сил обороны на линию фронта до начала большой войны диктатор Владимир Путин может вернуть все захваченные территории. Об этом он сообщил в интервью CBS News.
По его словам, для победы Украине нужно оружие от Запада, усиление санкций против России и блокирование всех экономических связей партнеров с Москвой.
Он отметил, что в таком случае украинским военным не обязательно придется выходить на границы 1991 года, а достаточно будет вернуть территории, которые были оккупированы Россией после начала большой войны.
Зеленский считает, что если диктатор Владимир Путин потеряет эти земли, то потеряет уверенность в странах, которые "сомневаются", а также растеряет силу внутри РФ.
"Только тогда Путин будет готов к диалогу. Тогда требованием цивилизованного мира к нему должно стать освобождение всех украинских земель", — заявил глава государства.
- 22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более чем 100 000 человек для возможного наступления.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.
- Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".
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