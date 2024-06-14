Путин хочет четыре области в обмен на "мир". LIGA.net узнала, что думают нардепы

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин выдал очередное циничное заявление о российско-украинской войне – якобы оккупанты "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей. LIGA.net пообщалась с народными депутатами по поводу этих заявлений российского диктатора.

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Российский диктатор, который регулярно врет о войне РФ против Украины и никогда не придерживался Минских договоренностей, заявил, что Москва якобы остановится огонь и будет готова к переговорам, если украинские силы выйдут из частично оккупированных россиянами Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также Путин хотел бы, чтобы эти регионы и временно оккупированный Крым были зафиксированы в международных договорах как "субъекты РФ", что предусматривало бы и отмену санкций против России, хотя ранее неоднократно утверждал, что западные санкции якобы никак не влияют на экономику РФ.

Еще одним "условием" для переговоров Путин назвал "нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины", отказ от вступления в НАТО, а также снова заговорил о мифической "денацификации и демилитаризации".

Нардеп от Слуги народа, председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил, что такое заявление означает, что Путин все больше осознает, что он не может выиграть войну.

Мережко считает, что "аппетиты" Путина все уменьшаются, поэтому требования уменьшаются.

"Это заявление Путина – попытки сделать хорошую мину при плохой игре", – подчеркнул он.

Нардеп акцентировал – ответ Путину может быть очень прост: прекратить нарушение международного права и выполнить все требования, вытекающие из Устава ООН и принципов международного права.

"А самое лучшее и безопасное, что он может сделать для себя, – это отдать себя международному правосудию в лице Международного уголовного суда. Тогда у него есть больше шансов сохранить свою жизнь", – добавил нардеп.

Народный депутат от Голоса Андрей Осадчук заявил, что "Путин хотел и хочет капитуляции Украины и Запада", однако ему нужна пауза, но на его условиях.

"Он бешено обижен на всех за свой провал в Украине, понимает, что ему критически не хватает сил для победы, но знает, что если отступит – потеряет все", – говорит нардеп.

Осадчук заявил, что Украине и Западу нужно его "молча добивать", ведь он "значительно слабее, чем кто-то думает".

Украинская и российская делегации проводили мирные переговоры в Стамбуле весной 2022 года, где глава МИД Кулеба комментировал их так: "Позиции были настолько разными, а требования России настолько абсурдными, что перспективы какого-либо реального решения даже не просматривались".

В мае Reuters со ссылкой на четыре российских источника написал, что Путин якобы готов остановить войну в Украине путем договоренностей о прекращении огня, которые бы признавали текущие линии фронта.

Тогда Кулеба заявил, что это связано со страхом российского лидера перед предстоящим саммитом мира в Швейцарии. Генсекретарь НАТО Столтенберг заявил, что в Альянсе также не видят признаков того, что Россия планирует положить конец войне.

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