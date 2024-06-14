Путін хоче чотири області в обмін на "мир". LIGA.net дізналася, що думають нардепи

Однією з умов Путіна є відмова Києва від прагнення вступити до НАТО

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін видав чергову цинічну заяву про російсько-українську війну – нібито окупанти "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть з території чотирьох українських областей. LIGA.net поспілкувалася із народними депутатами щодо цих заяв російського диктатора.

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Російський диктатор, який регулярно бреше про війну РФ проти України і ніколи не дотримувався Мінських домовленостей, заявив, що Москва начебто зупинить вогонь та буде готовою до переговорів, якщо українські сили вийдуть із частково окупованих росіянами Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також Путін хотів би, щоб ці регіони й тимчасово окупований Крим були зафіксовані у міжнародних договорах як "суб’єкти РФ", що передбачало б і скасування санкцій проти Росії, хоча раніше неодноразово стверджував, що західні санкції нібито жодним чином не впливають на економіку РФ.

Ще однією "умовою" для переговорів Путін назвав "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України", відмову від вступу до НАТО, а також знову заговорив про міфічну "денацифікацію і демілітаризацію".

Нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що така заява означає, що Путін дедалі більше усвідомлює, що він не може виграти війну.

Мережко вважає, що "апетити" Путіна дедалі зменшуються, тому і вимоги зменшуються.

"Ця заява Путіна – спроби зробити хорошу міну при поганій грі", – наголосив він.

Нардеп акцентував – відповідь Путіну може бути дуже простою: припинити порушення міжнародного права і виконати всі вимоги, які випливають зі Статуту ООН і принципів міжнародного права.

"А найкраще і найбезпечніше, що він може зробити для себе, – це віддати себе міжнародному правосуддю в особі Міжнародного кримінального суду. Тоді у нього є більше шансів зберегти своє життя", – додав нардеп.

Народний депутат від Голосу Андрій Осадчук заявив, що "Путін хотів і хоче капітуляції України й Заходу", проте йому потрібна пауза, але на його умовах.

"Він скажено ображений на всіх за свій провал в Україні, розуміє, що йому критично не вистачає сил для перемоги, але знає, що якщо відступить – втратить усе", – каже нардеп.

Осадчук заявив, що Україні та Заходу потрібно його "мовчки добивати", адже він "значно слабше, ніж хтось думає".

Українська і російська делегації проводили мирні перемовини у Стамбулі навесні 2022 року, де очільник МЗС Кулеба коментував їх так: "Позиції були настільки різними, а вимоги Росії настільки абсурдними, що перспективи якогось реального рішення навіть не проглядалися".

У травні Reuters із посиланням на чотири російські джерела написав, що Путін нібито готовий зупинити війну в Україні шляхом домовленостей про припинення вогню, які визнавали б поточні лінії фронту.

Тоді Кулеба заявив, що це пов’язано зі страхом російського лідера перед майбутнім Самітом миру у Швейцарії. Генсекретар НАТО Столтенберг заявив, що в Альянсі також не бачать ознак того, що Росія планує покласти край війні.

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