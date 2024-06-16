Зеленский о провале встреч с Россией в Стамбуле в 2022-м: Ультиматум – не переговоры

По словам главы государства, "потом этих ультиматумов было много и они были разными"

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Переговоры с Россией в Стамбуле в марте 2022 года потерпели неудачу из-за того, что российский диктатор Владимир Путин умеет говорить только на языке ультиматумов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Саммите мира.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Зеленский акцентировал, что с этими ультиматумами российский диктатор "приехал на танке во время вторжения", окружил столицу, а многие регионы Украины оккупировали и "показали ультиматум". По его словам, потом этих ультиматумов было много, и они были разными.

"Кстати, ничем не отличаются от последних "предложений" Путина. У него не предложения, у него ультиматумы", – объяснил президент.

Зеленский отметил – ультиматумы дают возможность делать паузы. Также он заявил, что Минские соглашения были ультиматумом, и был замороженный конфликт.

"Ему нужна была эта пауза, чтобы подготовиться к полномасштабному вторжению. Поэтому любые ультиматумы для Путина – потребность в паузе. Пауза, чтобы подготовить своих военных, натренировать их. Потому что он потерял уже свою натренированную армию", – добавил глава государства.

16 июня The New York Times со ссылкой на драфт документа, работа над которым велась с февраля по апрель 2022-го, сообщило, что в проекте так называемого мирного договора от 2022 года был пункт, который позволял России снова вторгнуться в Украину и заблокировать помощь от других гарантов.

Переговоры в Стамбуле начались 29 марта 2022 года, делегации возглавляли советник диктатора Владимира Путина Владимир Мединский от РФ и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия от Украины.

14 июня 2024-го Путин на пропагандистской встрече с руководством МИД России заявил , что якобы готов немедленно прекратить огонь в случае выполнения нескольких условий, в частности отказа Украины от вступления в НАТО.

заявил Украинский МИД считает, что такими высказываниями Россия хочет помешать участию лидеров стран мира в Саммите мира 15-16 июня. Канцлер Германии Шольц отметил, что лидеры G7 не обсуждали заявления Путина, ведь они несерьезны.

Читайте также: СБУ сообщила о подозрении участнику Стамбульских переговоров Мединскому – за пропаганду