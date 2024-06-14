У Кулебы ответили на заявления Путина об "условиях" переговоров о завершении войны

МИД считает, что своими заявлениями Путин хочет помешать участию мировых лидеров в Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня

Владимир Путин (Фото: EPA)

Министерство иностранных дел ответило на очередные манипулятивные заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности Кремля к переговорам. В ведомстве считают, что такими высказываниями Россия хочет помешать участию лидеров стран мира в Саммите мира 15-16 июня.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Путин заявил, что РФ якобы остановит огонь и будет готова к переговорам с Киевом, если Вооруженные Силы Украины выйдут с территории четырех областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Также одним из его "условий" является нейтральный внеблоковый статус Украины и закрепление Крыма и других временно оккупированных земель как "субъектов РФ".

МИД считает, что цель заявлений российского диктатора – это введение международного сообщества в заблуждение, подрыв дипломатических усилий на пути к справедливому миру.

"Абсурдна попытка Путина, спланировавшего, подготовившего и воплотившего вместе со своими сообщниками наибольшую вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны, выставить себя в роли миротворца и выдвигать варианты завершения начатой им войны, которые подрывают основы международного правопорядка и Устава ООН". – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что озвученные Путиным ультиматумы уже не раз звучали из Москвы и ничего нового в них нет.

Однако, как отметили в МИД, такие заявления Россия озвучивает накануне Саммита мира в Швейцарии, и с помощью этого Путин хочет помешать участию мировых лидеров в мероприятии.

"Появление заявлений Путина именно за день до начала саммита свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира", – отметили дипломаты.

МИД добавил, что участие наибольшего количества государств и международных организаций в Саммите мира важно для того, чтобы заставить РФ отказаться от своих ультиматумов и перейти к добросовестным переговорам по завершению войны.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и планирует, как это сделать.

17 мая президент высказался о том, что Путину не выгоден диалог со всем миром и союзники Украины боятся проигрыша Кремля в войне.

6 июня канцлер Германии Шольц сказал, что на Саммите мира не будет идти речь о мирных переговорах – партнеры далеки от этого, пока Россия верит, что сможет достичь своих целей в войне.

Читайте также: "Не учтены жалобы России". Сможет ли саммит в Швейцарии приблизить Украину к миру