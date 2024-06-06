Шольц о Саммите мира: Далеки от мирных переговоров, пока РФ верит, что достигнет целей

Канцлер сообщил, что речь идет о привлечении стран всего мира, чтобы дать понять России, что международное право и Устав ООН действуют

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Немецкий канцлер Олаф Шольц уменьшил ожидания от Саммита мира, который состоится в Швейцарии в середине июня. Он считает, что не будет мирных переговоров. Его цитирует Tagesschau.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Там не будет мирных переговоров. Мы все еще далеки от этого, пока Россия верит, что сможет добиться своих целей на поле боя", – считает он.

Шольц сообщил, что речь идет о привлечении стран всего мира, чтобы дать понять России, что международное право и Устав ООН действуют. Он подчеркнул, что Москва должна вывести свои войска из Украины.

"Бундесвер должен быть усилен, а Украина должна получить помощь. Но в том, что граждане беспокоятся о мире, нет ничего наивного или непристойного", – добавил германский канцлер.

24 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на мероприятии в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны в Украине.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира. 2 июня президент заявил, что уже 160 стран мира подтвердили свое участие в саммите.

По состоянию на 3 июня Венгрия еще не знала, приедет ли на саммит мира. Сийярто аргументировал отсутствием России.

Читайте также: "Не учтены жалобы России". Сможет ли саммит в Швейцарии приблизить Украину к миру