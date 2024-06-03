Угорщина ще не знає, чи приїде на Саміт миру. Сійярто аргументував відсутністю Росії

Петер Сійярто (Фото: ЕРА/Martin Divisek)

Будапешт ще не ухвалив рішення щодо своєї участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, таке вагання зумовлено тим, що на заході будуть присутні "не всі сторони війни".

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, Угорщина поважає зусилля Швейцарії з досягнення миру, проте має сумніви у тому, чи має мирна конференція сенс, якщо на ній "відсутні сторони війни".

"Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме, — прагнення до миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом", – висловився глава угорського МЗС.

Сійярто також додав, що Угорщина "не має жодного відношення" до російсько-української війни: і хоча у Європі, на його думку, схильні сприймати цю війну як "свою", у Будапешті такого не відчувають.

24 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.

21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.

2 червня президент заявив, що вже 160 країн світу підтвердили свою участь у саміті.

Читайте також: Зеленський: Росія намагається зірвати Саміт миру, Китай допомагає їй