Венгрия еще не знает, приедет ли на Саммит мира. Сийярто аргументировал отсутствием России

Петер Сийярто (Фото: ЕРА/Martin Divisek)

Будапешт еще не принял решение о своем участии в Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, такое колебание обусловлено тем, что на мероприятии будут присутствовать "не все стороны войны".

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По его словам, Венгрия уважает усилия Швейцарии по достижению мира, однако сомневается в том, имеет ли мирная конференция смысл, если на ней "отсутствуют стороны войны".

"Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно, — стремление к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом", – высказался глава венгерского МИД.

Сийярто также добавил, что Венгрия "не имеет никакого отношения" к российско-украинской войне: и хотя в Европе, по его мнению, склонны воспринимать эту войну как "свою", в Будапеште такого не чувствуют.

24 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на западе в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны в Украине.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.

2 июня президент заявил, что уже 160 стран мира подтвердили свое участие в саммите.

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