Шольц: На саміті миру у Швейцарії не обговорюватимуть завершення війни в Україні

Канцлер Німеччини заявив, що на заході будуть порушені інші питання: експорт зерна, питання обміну полоненими тощо

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

На Глобальному саміті миру у Швейцарії, який відбудеться влітку, не обговорюватимуть закінчення війни. Про це в коментарі журналу Stern заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає n-tv.

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"Ми не будемо вести там переговори про закінчення війни. У кращому випадку це буде початок процесу, який може призвести до прямих переговорів між Україною та Росією", – розповів він.

За словами німецького лідера, у Швейцарії мова піде про безпеку атомних електростанцій, експорт зерна, питання обміну полоненими й необхідну заборону на використання ядерної зброї.

Шольц додав, що "так чи інакше, всі ці теми поки що на етапі зародження".

У квітні президент Володимир Зеленський заявив, що влітку 2024 року може розпочатися "шлях до справедливого миру". Він наголосив, що разом із союзниками Україна працює над тим, щоб червневий саміт миру у Швейцарії "дійсно був глобальним".

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня. За даними Bloomberg, на саміт із врегулювання війни запросять від 80 до 100 держав. Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити.

Керівник ОП Єрмак повідомив, що Україна зробить все для присутності Китаю на саміті миру. Проте Пекін хоче, щоб там була і РФ, тоді як відсутність Росії є принциповою для України.

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