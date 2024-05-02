Кулеба про участь Росії в Глобальному саміті миру: Немає сенсу садити за стіл переговорів

Дмитро Кулеба (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що сідати за стіл переговорів з Росією немає сенсу, оскільки від неї не можна буде домогтися сумлінних дій. А Глобальний саміт миру передбачає коаліцію країн, яка поділяє спільні принципи. Про це він заявив у інтерв'ю Foreign Policy.

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Кулеба наголосив, що Україна знає, що є тільки два способи привести Росію до ситуації, коли вона буде діяти сумлінно. Перший, за його словами, – це успіх на полі бою, а другий – створення коаліції країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи.

Тому, за словами міністра, у Глобальному саміті миру не передбачається участь Росії.

"Тому, що мета цього саміту – об'єднати країни, що розділяють принципи й підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії", – підкреслив він.

Міністр акцентував, що тільки після саміту може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів.

"Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін", – підсумував очільник МЗС.

У квітні президент Володимир Зеленський заявив, що влітку 2024 року може розпочатися "шлях до справедливого миру". Він наголосив, що разом із союзниками Україна працює над тим, щоб червневий саміт миру у Швейцарії "дійсно був глобальним".

Формула миру Зеленського була представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року.

З літа 2023 року її втілення почали обговорювати на міжнародному рівні. У червні перша така зустріч відбулась у Данії, у серпні – у Саудівській Аравії, у жовтні – на Мальті.

14 січня в Давосі міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що обговорення Формули миру є фундаментально важливим для початку мирного процесу, однак рано чи пізно Росію доведеться залучати до переговорів про мир.

15 січня Україна та Швейцарія розпочали підготовку проведення Глобального саміту миру.

7 лютого Швейцарія звернулася до Китаю з проханням взяти участь у мирній конференції щодо війни в Україні.

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