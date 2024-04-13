Шольц розкрив, коли буде час говорити з Путіним: Якщо Росія зрозуміє, що її миру не буде

Такі розмови є корисними, коли ви відчуваєте, що можете змінити ситуацію, але наразі російська війна говорить проти цього, каже німецький канцлер

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, розмова з російським диктатором Володимиром Путіним матиме сенс, коли Росія зрозуміє, що не буде нав'язаного нею миру, і той зрозуміє, що має припинити військову кампанію і вивести війська. Про це німецький політик заявив в інтерв'ю виданню Tageszeitung.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Шольц зазначив, що востаннє він розмовляв з Путіним телефоном у грудні 2022 року.

Канцлер пояснив, що такі розмови є корисними, коли ви відчуваєте, що можете змінити ситуацію, але наразі російська війна говорить проти цього.

"У мене було кілька розмов з Путіним у минулому, які іноді сприймалися критично. І я не виключаю подальших дискусій у майбутньому", – зауважив він.

Читайте також: Макрон: Якщо Путін раптом подзвонить і захоче щось запропонувати, я послухаю

Політик акцентував, що з ініціативи українського уряду є дипломатичні зусилля на рівні радників з національної безпеки, і важливо, що туди входять і країни глобального півдня.

За словами Шольца, сенс знову говорити з російським диктатором буде: "Коли прийде час".

"У будь-якому разі, якщо Росія зрозуміє, що нав'язаного [нею] миру не буде, і Путін зрозуміє, що він повинен припинити свою кампанію і вивести війська", – пояснив він.

29 березня Шольц у контексті відмови надати Taurus заявив, що важливим для нього лишається "не спричинити ескалацію" війни до зіткнення Росії та НАТО.

8 квітня речник уряду ФРН повідомив, що 14 квітня Шольц прибуде до Китаю з офіційним візитом, щоб обговорити з очільником країни Сі Цзіньпіном війну в Україні.

9 квітня президент Зеленський заявив, що відсутність постачання німецьких далекобійних ракет Taurus пов'язана з погрозами диктатора Путіна щодо ядерної зброї – це сказав канцлер ФРН Шольц.

Читайте також: "Канцлер миру" полює на голоси. Чому Шольц вперто не хоче давати ракети Taurus