Макрон: Якщо Путін раптом подзвонить і захоче щось запропонувати, я послухаю

Французький лідер дещо змінив свою риторику щодо війни, не виключаючи тепер навіть введення військ в Україну, проте на дзвінок Путіна все ж відповів би

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон відповість на дзвінок російського диктатора Володимира Путіна, якщо той захоче із ним зв’язатись і "щось запропонувати". Про це він розповів в інтерв’ю журналісткам телемарафону Наталії Мосейчук та Юлії Галушці.

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Пояснюючи зміну власної риторики від закликів до діалогу з РФ до заяви про можливість введення іноземних військ на територію України, Макрон сказав, що тим не менш на дзвінок Путіна він відповів би.

"Я підніму слухавку. Тому що я відчуваю, що це моя відповідальність. І я послухаю, що він пропонуватиме. Я вважаю, що роль Франції – це те, що Черчилль називав бути "нервом війни", – сказав Макрон.

Він пояснив, що вбачає завдання Парижа в тому, щоб посилювати обороноздатність України військовою технікою, але при цьому шукати шляхи деескалації, щоб вийти на сталий і стійкий мир.

"Саме тому, якщо раптом він [Путін] захоче щось запропонувати, я послухаю сенс його пропозиції", – сказав Макрон.

Однак він наголосив, що справжні переговори – ті, на які погоджуються обидві сторони.

На початку повномасштабного вторгнення у Макрона були часті розмови із Путіним, через що його неодноразово критикували. Проте французький лідер заявляв, що продовжить намагатись вести діалог із диктатором РФ, шукаючи шляхи до миру.

У грудні 2023-го Путін поскаржився на припинення відносин із Парижем. Макрон у відповідь заявив, що це не він розпочав війну, і що його номер не змінювався.

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