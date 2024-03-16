Макрон пояснив, як він перейшов від розмов із Путіним до ініціативи введення військ
Президент Франції Емманюель Макрон пояснив свою заяву про ймовірність введення іноземних військ на територію України тим, що Європі потрібен "новий імпульс", адже наразі є невизначеність щодо перспектив України у війні – тим часом як в РФ успішно працює військова економіка. Про це він розповів в інтерв’ю журналісткам телемарафону Наталії Мосейчук та Юлії Галушці.
Галушка нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Макрон був одним із тих, хто підтримував контакти з російським диктатором Володимиром Путіним, але наразі перейшов до заяв про те, що не виключає можливість застосування іноземних військ в Україні. Вона запитала Макрона, що для нього стало "тригером".
Макрон відповів, що продовжував говорити із Путіним, "поки було можливо", але після подій у Бучі війна вступила в іншу фазу.
"Я продумував, якою тепер може бути наша стратегічна позиція", – сказав французький лідер.
Він нагадав, що Франція і інші європейські країни у 2022-му наполягали на негайному прийнятті санкцій проти РФ у Європейській Раді, одночасно закладаючи велику бюджетну підтримку для України.
"Я дуже довго роздумував із цього приводу і дійшов до висновку, що сьогодні ситуація дуже-дуже складна, як ніколи складна. Ми всі захоплені тим, що робить український народ. Зараз дуже великі втрати – з обох боків", – зазначив Макрон.
Він наголосив, що Росія при цьому зорганізувалась під цю війну у довгостроковій перспективі, і працює її військова економіка. Водночас, за його словами, на міжнародній арені зараз "дуже багато невизначеності" щодо перспектив війни.
"Тому нам треба не лише визначати, як дійти до миру, а і яким буде цей справжній мир, який забезпечуватиме безпеку вам і Європі. Саме тому потрібен був цей новий імпульс на рівні європейських країн, щоб пришвидшити допомогу та робити інакше", – сказав Макрон.
Французький лідер зазначив, що якщо ворог говорить, що у нього лімітів немає, "то чому ми повинні казати, що у нас є ці ліміти".
Він наголосив, що мета Європи полягає в тому, щоб Росія не виграла цю війну, саме тому партнери продовжать бути пліч-о-пліч із Україною.
"Не буде миру в Європі, якщо Україна муситиме капітулювати. Це означає, що це – наша мета", – додав Макрон.
- На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав французький президент, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО в Україну. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.
- 5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".
- На зустрічі з парламентськими партіями він заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі прориву росіян на Київ чи Одесу.
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