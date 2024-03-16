Макрон пояснив, як він перейшов від розмов із Путіним до ініціативи введення військ

Президент Франції наголосив, що РФ наразі націлена на довгострокове ведення війни, і партнерам у Європі потрібен "новий імпульс"

Еммануель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон пояснив свою заяву про ймовірність введення іноземних військ на територію України тим, що Європі потрібен "новий імпульс", адже наразі є невизначеність щодо перспектив України у війні – тим часом як в РФ успішно працює військова економіка. Про це він розповів в інтерв’ю журналісткам телемарафону Наталії Мосейчук та Юлії Галушці.

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Галушка нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Макрон був одним із тих, хто підтримував контакти з російським диктатором Володимиром Путіним, але наразі перейшов до заяв про те, що не виключає можливість застосування іноземних військ в Україні. Вона запитала Макрона, що для нього стало "тригером".

Макрон відповів, що продовжував говорити із Путіним, "поки було можливо", але після подій у Бучі війна вступила в іншу фазу.

"Я продумував, якою тепер може бути наша стратегічна позиція", – сказав французький лідер.

Він нагадав, що Франція і інші європейські країни у 2022-му наполягали на негайному прийнятті санкцій проти РФ у Європейській Раді, одночасно закладаючи велику бюджетну підтримку для України.

"Я дуже довго роздумував із цього приводу і дійшов до висновку, що сьогодні ситуація дуже-дуже складна, як ніколи складна. Ми всі захоплені тим, що робить український народ. Зараз дуже великі втрати – з обох боків", – зазначив Макрон.

Він наголосив, що Росія при цьому зорганізувалась під цю війну у довгостроковій перспективі, і працює її військова економіка. Водночас, за його словами, на міжнародній арені зараз "дуже багато невизначеності" щодо перспектив війни.

"Тому нам треба не лише визначати, як дійти до миру, а і яким буде цей справжній мир, який забезпечуватиме безпеку вам і Європі. Саме тому потрібен був цей новий імпульс на рівні європейських країн, щоб пришвидшити допомогу та робити інакше", – сказав Макрон.

Французький лідер зазначив, що якщо ворог говорить, що у нього лімітів немає, "то чому ми повинні казати, що у нас є ці ліміти".

Він наголосив, що мета Європи полягає в тому, щоб Росія не виграла цю війну, саме тому партнери продовжать бути пліч-о-пліч із Україною.

"Не буде миру в Європі, якщо Україна муситиме капітулювати. Це означає, що це – наша мета", – додав Макрон.

На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав французький президент, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО в Україну. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу. 5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

На зустрічі з парламентськими партіями він заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі прориву росіян на Київ чи Одесу.

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