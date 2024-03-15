Макрон у Берліні висловився щодо військ в Україні: Ми не будемо ініціювати ескалацію

Разом із тим, французький лідер наголосив на "жорсткій рішучості" західних союзників у допомозі Україні

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єром Польщі Дональдом Туском заявив, що у контексті відправлення військ НАТО в Україну була узгоджена позиція "не ініціювати ескалацію".

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"Ми будемо робити все необхідне стільки, скільки потрібно, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ, скільки знадобиться, і, як і з першого дня, не ініціюватимемо жодної ескалації", – сказав Макрон.

Французький лідер наголосив на "жорсткій рішучості" західних союзників у допомозі Україні.

За його словами, це передбачає єдність, "тому ми ухвалили рішення щодо кількох ініціатив і діятимемо утрьох над дуже конкретними речами".

На спільній пресконференції Шольц заявив, що доходи від заморожених російських активів буде використано для купівлі зброї для України.

Раніше прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що підтримує ідею, яку висловив Макрон, щодо відправлення військ НАТО в Україну для навчання солдатів країни.

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого скликав французький президент, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО в Україну. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

На зустрічі з парламентськими партіями французький лідер заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі прориву росіян на Київ чи Одесу. Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО в Україну в майбутньому.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України" і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності в Україні.

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