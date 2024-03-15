Прем'єрка Латвії підтримала відправлення військ НАТО до України. Наприклад — для навчання ЗСУ

Евіка Сіліня (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що підтримує ідею відправлення військ НАТО в Україну для навчання солдатів країни, яку висловив президент Франції Емманюель Макрон. Про це вона повідомила в інтерв'ю Bloomberg.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, їй би хотілося, щоб НАТО дійшло до того, щоб "провести деяку підготовку", але присутність військ Альянсу в Україні вимагатиме консенсусу серед країн-членів.

"Якщо ця пропозиція буде доопрацьована та розширена, можливо, ми вирішимо провести якесь навчання всередині. Ми маємо проаналізувати, як ситуація виглядає з погляду НАТО, а не тільки Латвії", – сказала Сіліня.

Вона зазначила, що відмова від підтримки України та перемога Росії матимуть глобальні наслідки.

"Якщо Росія переможе, ці наслідки торкнуться всього світу, зокрема Вашингтона, а також США, а не тільки Європи", – заявила глава латвійського уряду.

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого скликав французький президент, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

На зустрічі з парламентськими партіями французький лідер заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу. Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України", і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності в Україні.

Читайте також: Макрон – Путіну щодо "ядерної" риторики: Не варто загрожувати, ми маємо ядерну зброю