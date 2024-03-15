Премьер Латвии поддержала отправку войск НАТО в Украину. Например — для обучения ВСУ

Эвика Силиня (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что поддерживает идею отправки войск НАТО в Украину для обучения солдат страны, которую высказал президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом она сообщила в интервью Bloomberg.

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По ее словам, ей бы хотелось, чтобы НАТО дошла до того, чтобы "провести некоторую подготовку", но присутствие войск Альянса в Украине потребует консенсуса среди стран-членов.

"Если это предложение будет доработано и расширено, возможно, мы решим провести какое-то обучение внутри. Мы должны проанализировать, как ситуация выглядит с точки зрения НАТО, а не только Латвии", — сказала Силиня.

Она отметила, что отказ от поддержки Украины и победа России будут иметь глобальные последствия.

"Если Россия победит, эти последствия затронут весь мир, в том числе Вашингтон, а также США, а не только Европу", — заявила глава латвийского правительства.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал французский президент, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.

На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.

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