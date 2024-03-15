Макрон – Путину насчёт "ядерной" риторики: Не стоит угрожать, у нас есть ядерное оружие

Французский лидер акцентировал, что ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными", поскольку имеют такое вооружение.

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что "неуместно угрожать" французам, когда у них ядерное оружие. Об этом он рассказал в интервью телеканалам TF1 и France 2, цитирует Le Figaro.

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"Не стоит угрожать, когда у вас есть ядерное оружие", – отметил Макрон, комментируя последние высказывания российского диктатора Владимира Путина.

Французский лидер отметил, что не разговаривал с руководителем Кремля уже несколько месяцев, а такой диалог был, "когда это было необходимо".

"Путин находится в плену репрессий и авторитаризма в своей стране, которая в последние годы решила стать дестабилизирующим государством", – подчеркнул политик.

Макрон также акцентировал, что ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными", поскольку имеют такое вооружение.

"Когда говорится о ядерном оружии, много слов не нужно. Это накладывает на нас ответственность за недопущение эскалации", – подытожил он.

29 февраля российский диктатор обратился с посланием к Федеральному собранию, где во время своей говорил о "полной готовности" ядерных сил и "последствиях привлечения военных НАТО в Украину".

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Ранее Путин угрожал миру ядерной войной, если страны НАТО отправят свои войска в Украину.

Путин неоднократно пугал президента США Байдена эскалацией и ядерным оружием — это главная причина, почему Вашингтон нерешительно ведет себя в вопросе помощи Украине, заявил бывший посол США в Украине Джон Гербст в интервью LIGA.net.

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