Путін заявив, що Росія "готова до ядерної війни". США: Байден в курсі, Україну не залишимо

У Білому домі назвали чергові ядерні погрози Путіна "безрозсудними та безвідповідальними"

Джо Байден (Фото: EPA/CJ GUNTHER)

Президент США Джо Байден поінформований про чергові погрози ядерною зброєю з боку диктатора Володимира Путіна. Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

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За її словами, Байден у курсі заяв Путіна, а глава Кремля "знову підтвердив російську ядерну доктрину".

"Проте ядерна риторика Росії була безрозсудною і безвідповідальною протягом усього цього конфлікту", – сказала Жан-П'єр.

Вона зазначила, що росіяни атакували Україну без приводу, а США продовжать підтримувати Київ.

"Оскільки вони захищають свій народ та свою суверенну територію від російської агресії", – заявила спікер.

Раніше Путін у "інтерв'ю" пропагандисту Дмитру Кисельову сказав, що Росія "готова до ядерної війни з військово-технічної точки зору", якщо США введуть свої війська до України.

Путін неодноразово лякав президента США Джо Байдена ескалацією та ядерною зброєю — це є головною причиною, чому Вашингтон нерішуче поводиться в питанні допомоги Україні, заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст в інтерв'ю LIGA.net.

Минулого року російська пропагандистка Маргарита Сімоньян говорила, що Росія може вчинити ядерний вибух над Сибіром, після чого світ повернеться до 1993 року. "Ядерної зими не буде, і ніхто не помре від онкології, зате з ладу буде виведена вся радіоелектроніка і всі супутники. Ми повернемося до якогось 1993 року — з проводовими телефонами".

Раніше Путін погрожував світові ядерною війною, якщо країни НАТО відправлять свої війська до України.

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