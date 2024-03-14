Путін заявив, що Росія "готова до ядерної війни". США: Байден в курсі, Україну не залишимо
Президент США Джо Байден поінформований про чергові погрози ядерною зброєю з боку диктатора Володимира Путіна. Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
За її словами, Байден у курсі заяв Путіна, а глава Кремля "знову підтвердив російську ядерну доктрину".
"Проте ядерна риторика Росії була безрозсудною і безвідповідальною протягом усього цього конфлікту", – сказала Жан-П'єр.
Вона зазначила, що росіяни атакували Україну без приводу, а США продовжать підтримувати Київ.
"Оскільки вони захищають свій народ та свою суверенну територію від російської агресії", – заявила спікер.
Раніше Путін у "інтерв'ю" пропагандисту Дмитру Кисельову сказав, що Росія "готова до ядерної війни з військово-технічної точки зору", якщо США введуть свої війська до України.
- Путін неодноразово лякав президента США Джо Байдена ескалацією та ядерною зброєю — це є головною причиною, чому Вашингтон нерішуче поводиться в питанні допомоги Україні, заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст в інтерв'ю LIGA.net.
- Минулого року російська пропагандистка Маргарита Сімоньян говорила, що Росія може вчинити ядерний вибух над Сибіром, після чого світ повернеться до 1993 року. "Ядерної зими не буде, і ніхто не помре від онкології, зате з ладу буде виведена вся радіоелектроніка і всі супутники. Ми повернемося до якогось 1993 року — з проводовими телефонами".
- Раніше Путін погрожував світові ядерною війною, якщо країни НАТО відправлять свої війська до України.
Читайте також: Путін і Медведєв почали загрожувати ядерною зброєю, Макрон відповів військами НАТО – дипломат