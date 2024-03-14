Путин заявил, что Россия "готова к ядерной войне". США: Байден в курсе, Украину не оставим

В Белом доме назвали очередные ядерные угрозы Путина "безрассудными и безответственными"

Джо Байден (Фото: EPA/CJ GUNTHER)

Президент США Джо Байден проинформирован об очередных угрозах ядерным оружием со стороны диктатора Владимира Путина. Об этом на брифинге сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, Байден в курсе заявлений Путина, а глава Кремля "вновь подтвердил российскую ядерную доктрину".

"Тем не менее ядерная риторика России была безрассудной и безответственной на протяжении всего этого конфликта", — сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что россияне атаковали Украину без повода, а США продолжат поддерживать Киев.

"Поскольку они защищают свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии", — заявила спикер.

Ранее Путин в "интервью" пропагандисту Дмитрию Киселеву сказал, что Россия "готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения", если США введут свои войска в Украину.

Путин неоднократно пугал президента США Джо Байдена эскалацией и ядерным оружием — это является главнойпричиной, почему Вашингтон нерешительно ведет себя в вопросе помощи Украине, заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью LIGA.net.

В прошлом году российская пропагандистка Маргарита Симоньян говорила, что Россия может совершить ядерный взрыв над Сибирью, после чего мир вернется в 1993 год. "Ядерной зимы не будет, и никто не умрет от онкологии, зато из строя будет выведена вся радиоэлектроника и все спутники. Мы вернемся в какой-то 1993 год — с проводными телефонами".

Ранее Путин угрожал миру ядерной войной, если страны НАТО отправят свои войска в Украину.

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