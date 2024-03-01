Путин снова начал угрожать миру ядерной войной. Китай отреагировал: Победителей не будет

Мао Нин напомнила, что в 2022 году лидеры пяти ядерных государств сделали заявление о недопустимости ядерной войны

Владимир Путин (Фото: EPA)

Диктатор Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 29 февраля начал грозить миру ядерной войной. В министерстве иностранных дел Китая заявили, что в таком конфликте не будет победителей. Об этом сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее Укринформ.

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По ее словам, Китай призывает "все стороны сохранять сдержанность, так как в ядерной войне не будет победителей".

"В январе 2022 года лидеры пяти государств с ядерным оружием сделали совместное заявление о том, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать. Китай всегда утверждал, что все государства с ядерным оружием, должны соблюдать концепцию совместной безопасности, поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность", — сказала дипломат.

В своем выступлении Путин заявил, что "в состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы РФ".

Ранее стало известно, что со 2 марта Ли Хуэй посетит Россию, штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, Польшу, Украину, Германию и Францию.

Недавно министр иностранных дел Китая Ван И заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе во время встречи в Мюнхене, что Пекин не продает летальное оружие России. Также он в очередной раз выступил "за мир" и переговоры между Украиной и РФ.

СПРАВКА Китай постоянно отрицает обвинения в том, что находится на стороне РФ в ее войне против Украины, рассказывая о своей якобы "нейтральной позиции". Пекин представил свой собственный мирный план по Украине, который не содержит конкретных шагов для прекращения войны. Китай постоянно отрицает обвинения в том, что находится на стороне РФ в ее войне против Украины, рассказывая о своей якобы "нейтральной позиции". Пекин представил свой собственный мирный план по Украине, который не содержит конкретных шагов для прекращения войны.

15 января представитель Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Ермак.

В тот же день президент Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай тоже был привлечен к формуле, к саммиту".

17 января глава государства заявил, что премьер Шмыгаль встретится с китайским коллегой Ли Цяном на полях Давосского форума. Он добавил, что встретился бы с китайской делегацией и лидером КНР, но их нет в Давосе.

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