Путин снова начал угрожать миру ядерной войной. Китай отреагировал: Победителей не будет
Диктатор Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 29 февраля начал грозить миру ядерной войной. В министерстве иностранных дел Китая заявили, что в таком конфликте не будет победителей. Об этом сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее Укринформ.
По ее словам, Китай призывает "все стороны сохранять сдержанность, так как в ядерной войне не будет победителей".
"В январе 2022 года лидеры пяти государств с ядерным оружием сделали совместное заявление о том, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать. Китай всегда утверждал, что все государства с ядерным оружием, должны соблюдать концепцию совместной безопасности, поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность", — сказала дипломат.
В своем выступлении Путин заявил, что "в состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы РФ".
Ранее стало известно, что со 2 марта Ли Хуэй посетит Россию, штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, Польшу, Украину, Германию и Францию.
Недавно министр иностранных дел Китая Ван И заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе во время встречи в Мюнхене, что Пекин не продает летальное оружие России. Также он в очередной раз выступил "за мир" и переговоры между Украиной и РФ.
- 15 января представитель Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Ермак.
- В тот же день президент Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай тоже был привлечен к формуле, к саммиту".
- 17 января глава государства заявил, что премьер Шмыгаль встретится с китайским коллегой Ли Цяном на полях Давосского форума. Он добавил, что встретился бы с китайской делегацией и лидером КНР, но их нет в Давосе.
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