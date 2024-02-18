Глава МИД Китая заверил Кулебу, что Пекин не продает летальное оружие РФ и надеется на мир
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе во время встречи в Мюнхене, что Пекин не продает летальное оружие России. Также он в очередной раз выступил "за мир" и переговоры между Украиной и РФ, сообщила пресс-служба МИД Китая.
Ван И отметил, что Китай и Украина много лет назад были стратегическими партнерами и между двумя народами существует "традиционная дружба".
Китайский министр осветил "принципиальную позицию" Пекина в "украинском вопросе", отметив, что Китай является сторонником политического пути решения проблем в горячих точках.
В Пекине в очередной раз подчеркнули, что настаивают на содействии миру и выступают за переговоры, "не подливают масла в огонь" и не продают летальное оружие в районы конфликта или сторонам конфликта.
"Мы будем продолжать отыгрывать конструктивную роль в прекращении войны и скорейшем восстановлении мира. Даже если есть только проблеск надежды на мир, Китай не откажется от своих усилий", – заявили в МИД страны.
- Год назад Ван И на Мюнхенской конференции рассказал, что Китай готовит мирную инициативу для Украины и РФ. Этот план в Украине и на Западе восприняли прохладно.
- 31 января 2023 года новый министр обороны Китая Дун Цзюнь на переговорах с главой Минобороны РФ Шойгу заявил о "поддержке" Москвы со стороны Пекина в контексте войны России против Украины.