Глава МИД Китая заверил Кулебу, что Пекин не продает летальное оружие РФ и надеется на мир

В дипломатическом ведомстве КНР заявили, что "даже если есть только проблеск надежды на мир, Китай не откажется от своих усилий"

Дмитрий Кулеба и Ван И (Фото - МИД КНР)

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе во время встречи в Мюнхене, что Пекин не продает летальное оружие России. Также он в очередной раз выступил "за мир" и переговоры между Украиной и РФ, сообщила пресс-служба МИД Китая.

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Ван И отметил, что Китай и Украина много лет назад были стратегическими партнерами и между двумя народами существует "традиционная дружба".

Китайский министр осветил "принципиальную позицию" Пекина в "украинском вопросе", отметив, что Китай является сторонником политического пути решения проблем в горячих точках.

В Пекине в очередной раз подчеркнули, что настаивают на содействии миру и выступают за переговоры, "не подливают масла в огонь" и не продают летальное оружие в районы конфликта или сторонам конфликта.

"Мы будем продолжать отыгрывать конструктивную роль в прекращении войны и скорейшем восстановлении мира. Даже если есть только проблеск надежды на мир, Китай не откажется от своих усилий", – заявили в МИД страны.