Глава МЗС Китаю запевнив Кулебу, що Пекін не продає летальну зброю РФ і сподівається на мир

У дипломатичному відомстві КНР заявили, що "навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль"

Дмитро Кулеба та Ван І (Фото - МЗС КНР)

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі під час зустрічі у Мюнхені, що Пекін не продає летальну зброю Росії. Також він вчергове виступив "за мир" і переговори між Україною і РФ, повідомила пресслужба МЗС Китаю.

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Ван І зазначив, що Китай і Україна багато років тому були стратегічними партнерами, і між двома народами існує "традиційна дружба".

Китайський міністр висвітлив "принципову позицію" Пекіна в "українському питанні", наголосивши, що Китай є прибічником політичного шляху вирішення проблем у гарячих точках.

У Пекіні вчергове наголосили, що наполягають на сприянні миру та виступають за переговори, "не підливають масла у вогонь" і не продають летальну зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту.

"Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у припиненні війни та якнайшвидшому відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль", – заявили в МЗС країни.