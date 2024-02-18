Глава МЗС Китаю запевнив Кулебу, що Пекін не продає летальну зброю РФ і сподівається на мир
Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі під час зустрічі у Мюнхені, що Пекін не продає летальну зброю Росії. Також він вчергове виступив "за мир" і переговори між Україною і РФ, повідомила пресслужба МЗС Китаю.
Ван І зазначив, що Китай і Україна багато років тому були стратегічними партнерами, і між двома народами існує "традиційна дружба".
Китайський міністр висвітлив "принципову позицію" Пекіна в "українському питанні", наголосивши, що Китай є прибічником політичного шляху вирішення проблем у гарячих точках.
У Пекіні вчергове наголосили, що наполягають на сприянні миру та виступають за переговори, "не підливають масла у вогонь" і не продають летальну зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту.
"Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у припиненні війни та якнайшвидшому відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль", – заявили в МЗС країни.
- Рік тому Ван І на Мюнхенській конференції розказав, що Китай готує мирну ініціативу для України й РФ. Цей план в Україні й на Заході сприйняли прохолодно.
- 31 січня 2023-го новий міністр оборони Китаю Дун Цзюнь на переговорах із главою Міноборони РФ Шойгу заявив про "підтримку" Москви з боку Пекіна в контексті війни Росії проти України.