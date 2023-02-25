Байден о "мирном" плане Китая: Путин аплодирует, он выгоден только России. Иррационально
Президент США Джо Байден раскритиковал "мирный" план Китая по урегулированию войны РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.
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По его словам, если российский диктатор Владимир Путин аплодирует данному плану, то от него нет пользы.
"Я не шучу. Я предельно серьезен. Я не видел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России, если бы китайскому плану следовали", — сказал Байден.
Он отметил, что Китай не ведет переговоры о войне, так как это иррационально.
"Идея о том, что Китай собирается вести переговоры об исходе войны, которая является абсолютно несправедливой войной для Украины, просто нерациональна", — заявил американский лидер.
- Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где сказано об уважении суверенитета.
- 9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.
- 22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.
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