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Байден о "мирном" плане Китая: Путин аплодирует, он выгоден только России. Иррационально

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 06:31
Байден о
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден раскритиковал "мирный" план Китая по урегулированию войны РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

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По его словам, если российский диктатор Владимир Путин аплодирует данному плану, то от него нет пользы. 

"Я не шучу. Я предельно серьезен. Я не видел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России, если бы китайскому плану следовали", — сказал Байден.

Он отметил, что Китай не ведет переговоры о войне, так как это иррационально. 

"Идея о том, что Китай собирается вести переговоры об исходе войны, которая является абсолютно несправедливой войной для Украины, просто нерациональна", — заявил американский лидер.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Китай опубликовал "мирный" план из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам

Дмитро Гриниченко
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Китай война владимир путин переговоры с россией джо байден
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