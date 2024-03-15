Макрон – Путіну щодо "ядерної" риторики: Недоречно погрожувати, коли у нас є ядерна зброя

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Французький лідер Емманюель Макрон заявив, що "недоречно погрожувати" французам, коли вони мають ядерну зброю. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2, цитує Le Figaro.

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"Недоречно погрожувати, коли у нас є ядерна зброя", — зазначив Макрон, коментуючи останні висловлювання російського диктатора Володимира Путіна.

Французький лідер зазначив, що не розмовляв з керівником Кремля вже кілька місяців, а такий діалог був, "коли це було необхідно".

"Путін перебуває в полоні репресій та авторитаризму у своїй країні, яка останніми роками вирішила стати державою, що дестабілізує", — наголосив політик.

Макрон також акцентував, що ядерні держави повинні "передусім почуватися захищеними", оскільки мають таке озброєння.

"Коли мовиться про ядерну зброю, багато слів не потрібно. Це накладає на нас відповідальність за недопущення ескалації", — підсумував він.

29 лютого російський диктатор звернувся з посланням до Федеральних зборів, де під час своєї говорив про "повну готовність" ядерних сил та "наслідки залучення військових НАТО в Україні".

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Раніше Путін погрожував світові ядерною війною, якщо країни НАТО відправлять свої війська до України.

Путін неодноразово лякав президента США Байдена ескалацією та ядерною зброєю — це є головною причиною, чому Вашингтон нерішуче поводиться в питанні допомоги Україні, заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст в інтерв'ю LIGA.net.

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