Макрон в Берлине высказался по поводу войск в Украине: Мы не будем инициировать эскалацию

Вместе с тем, французский лидер отметил "жесткую решимость" западных союзников в помощи Украине

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Польши Дональдом Туском заявил, что в контексте отправки войск НАТО в Украину была согласована позиция "не инициировать эскалацию".

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"Мы будем делать все необходимое столько, сколько нужно, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ, сколько понадобится, и, как и с первого дня, не будем инициировать ни одной эскалации", – сказал Макрон.

Французский лидер отметил "жесткую решимость" западных союзников в помощи Украине.

По его словам, это предполагает единство, "поэтому мы приняли решение по нескольким инициативам и будем действовать втроем над очень конкретными вещами".

На совместной пресс-конференции Шольц заявил, что доходы от замороженных российских активов будут использованы для покупки оружия для Украины.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что поддерживает идею, которую выразил Макрон, насчет отправки войск НАТО в Украину для обучения солдат страны.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал французский президент, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.

На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае прорыва россиян в Киев или Одессу. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины" и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.

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