Макрон в Берлине высказался по поводу войск в Украине: Мы не будем инициировать эскалацию
Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Польши Дональдом Туском заявил, что в контексте отправки войск НАТО в Украину была согласована позиция "не инициировать эскалацию".
"Мы будем делать все необходимое столько, сколько нужно, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ, сколько понадобится, и, как и с первого дня, не будем инициировать ни одной эскалации", – сказал Макрон.
Французский лидер отметил "жесткую решимость" западных союзников в помощи Украине.
По его словам, это предполагает единство, "поэтому мы приняли решение по нескольким инициативам и будем действовать втроем над очень конкретными вещами".
На совместной пресс-конференции Шольц заявил, что доходы от замороженных российских активов будут использованы для покупки оружия для Украины.
На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал французский президент, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.
- На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае прорыва россиян в Киев или Одессу. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.
- 5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".
- Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины" и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.
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