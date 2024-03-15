Президент Латвії: Росія має бути знищена, нам не потрібен страх та червоні лінії

Едгарс Рінкевичс (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтримав французького лідера Емманюеля Макрона, який посилив жорстку риторику щодо Росії. Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, західні партнери України мають проводити червоні лінії не для себе, а для Росії, не боячись забезпечувати їхнє дотримання.

Він зазначив, що Україна має перемогти у війні.

"Росія має бути переможена. Росія має бути знищена", — заявив Рінкевичс.

Раніше прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня заявила, що підтримує ідею відправлення військ НАТО до України для навчання солдатів країни, яку висловив Макрон.

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого скликав французький президент, європейські лідери обговорювали можливість надсилання сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

На зустрічі з парламентськими партіями французький лідер заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі прориву росіян на Київ чи Одесу. Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України" і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності в Україні.

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