Президент Латвии: Россия должна быть уничтожена, нам не нужен страх и красные линии

Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал французского лидера Эмманюэля Макрона, который ужесточил риторику в отношении России. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, западные партнеры Украины должны проводить красные линии не для себя, а для России, не боясь обеспечивать их соблюдение.

Он отметил, что Украина должна победить в войне.

"Россия должна быть побеждена. Россия должна быть уничтожена", — заявил Ринкевичс.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что поддерживает идею отправки войск НАТО в Украину для обучения солдат страны, которую высказал Макрон.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал французский президент, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.

На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае прорыва россиян на Киев или Одессу. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.

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