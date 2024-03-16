Макрон объяснил, как он перешел от разговоров с Путиным к инициативе введения войск

Эммануэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил свое заявление о возможности введения иностранных войск на территорию Украины тем, что Европе нужен "новый импульс", так как сейчас есть неопределенность по поводу перспектив Украины в войне – тогда как в РФ успешно работает военная экономика. Об этом он рассказал в интервью журналисткам телемарафона Натальи Мосейчук и Юлии Галушке.

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Галушка напомнила, что в начале полномасштабного вторжения РФ Макрон был одним из тех, кто поддерживал контакты с российским диктатором Владимиром Путиным, но теперь перешел к заявлениям о том, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. Она спросила Макрона, что для него стало "триггером".

Макрон ответил, что продолжал говорить с Путиным, "пока было возможно", но после событий в Буче война вступила в другую фазу.

"Я продумывал, какой теперь может быть наша стратегическая позиция", – сказал французский лидер.

Он напомнил, что Франция и другие европейские страны в 2022 году настаивали на немедленном принятии санкций против РФ в Европейском Совете, одновременно закладывая большую бюджетную поддержку для Украины.

"Я очень долго раздумывал по этому поводу и пришел к выводу, что сегодня ситуация очень сложная, как никогда сложная. Мы все восхищены тем, что делает украинский народ. Сейчас очень большие потери – с обеих сторон", – отметил Макрон.

Он подчеркнул, что Россия при этом организовалась под эту войну в долгосрочной перспективе, и работает ее военная экономика. В то же время, по его словам, на международной арене сейчас "очень много неопределенности" по поводу перспектив войны.

"Поэтому нам нужно не только определять, как дойти до мира, но и каким будет этот настоящий мир, который будет обеспечивать безопасность вам и Европе. Именно поэтому нужен был новый импульс на уровне европейских стран, чтобы ускорить помощь и делать иначе", – сказал Макрон.

Французский лидер отметил, что если враг говорит, что у него лимитов нет, "то почему мы должны говорить, что у нас есть эти лимиты".

Он подчеркнул, что цель Европы состоит в том, чтобы Россия не выиграла эту войну, именно поэтому партнеры продолжат быть бок о бок с Украиной.

"Не будет мира в Европе, если Украина будет вынуждена капитулировать. Это значит, что это – наша цель", – добавил Макрон.

На встрече, посвященной поддержке Украины, которую 26 февраля созвал французский президент, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.

собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет. 5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможном отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

На встрече с парламентскими партиями он заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае прорыва россиян в Киев или Одессу.

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