Макрон: Если Путин вдруг позвонит и захочет что-то предложить, я послушаю

Французский лидер несколько изменил свою риторику насчет войны, не исключая теперь даже ввода войск в Украину, но на звонок Путина все же ответил бы

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответит на звонок российского диктатора Владимира Путина, если тот захочет с ним связаться и "что-то предложить". Об этом он рассказал в интервью журналисткам телемарафона Натальи Мосейчук и Юлии Галушке.

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Объясняя изменение собственной риторики от призывов к диалогу с РФ к заявлению о возможности введения иностранных войск на территорию Украины, Макрон сказал, что тем не менее на звонок Путина он ответил бы.

"Я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это моя ответственность. И я послушаю, что он будет предлагать. Я считаю, что роль Франции – это то, что Черчилль называл быть "нервом войны", – сказал Макрон.

Он объяснил, что видит задачу Парижа в том, чтобы усиливать обороноспособность Украины военной техникой, но при этом искать пути деэскалации, чтобы выйти на устойчивый мир.

"Именно поэтому, если вдруг он [Путин] захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложения", – сказал Макрон.

Однако он подчеркнул, что настоящие переговоры – те, на которые согласны обе стороны.

В начале полномасштабного вторжения у Макрона были частые разговоры с Путиным, из-за чего его не раз критиковали. Однако французский лидер заявлял что продолжит пытаться вести диалог с диктатором РФ, ища пути к миру.

В декабре 2023 года Путин пожаловался на прекращение отношений с Парижем. Макрон в ответ заявил, что это не он начал войну, и что его номер не менялся.

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